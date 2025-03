BYD verspricht Laden so schnell wie Tanken

Ganz anders sieht es bei BYD, insbesondere in China der größte Volkswagen-Konkurrent, aus. Build Your Dream bietet auf seiner neuen Elektroplattform eine gigantische Ladeleistung von bis zu 1.000 Kilowatt an. Die neuen Hypercharger mit speziell flüssigkeitsgekühlten Kabeln schaffen bis zu 1.360 Kilowatt. Die sogenannte Super-E-Plattform lässt den Energieriegel in einer neuen Abstimmung von Elektromotoren, Steuergeräten und Akkupaket pro Sekunde um zwei Kilometer erstarken. In fünf Minuten sind somit 400 zusätzliche Kilometer drin – das ist Verbrennerniveau an der Tankstelle. In einem ersten Schritt ist die Plattform am Heck mit einem einzelnen Elektroantrieb (bis zu 30.000 U/min) unterwegs, der gigantische 580 kW / 789 PS stark ist. Modelle wie der Han L oder ein Tang L sind damit auf Wunsch bis zu 300 km/h schnell. „Diese neue Technologie wird dazu beitragen, den größten verbleibenden Kritikpunkt der Nutzer von Elektrofahrzeugen zu beseitigen“, sagt Wang Chuanfu, Vorstandsvorsitzender der BYD Group, „unser Ziel ist es, das Laden von Elektrofahrzeugen so schnell wie das Tanken eines Verbrenners zu machen.“ Zudem verfügt das BYD-Paket über eine sogenannte Flash Charging Battery, die über einen besonders schnellen Ionenkanal von der Anode zur Kathode verfügt.

Hängt Stellantis hinterher?

Auch Stellantis hat als Konzernmutter von Marken wie Peugeot, Citroen oder Opel gerade keine technologische Antwort auf BYD. Die neue STLA-Plattform liefert gerade einmal 160 Kilowatt an einem Hypercharger, der bei diesem Tempo an sich gar keiner ist. Immerhin ist die STLA-Plattform so flexibel, dass sie mit dem 1500er Ram Charger auch einem Fullsize-Pick-Up eine wohlige Heimat bieten soll. Der ist nicht rein elektrisch, sondern der Elektroantrieb ist mit einem Drei-Liter-Sechszylinder gekoppelt. Für Modelle auf dem europäischen Markt wie E-3008 / E-5008 produziert beispielsweise Peugeot seine Batteriepakete in Sochaux mit Modulen aus der Gigafactory in Douvrin. Die STLA-Medium-Plattform ermöglicht eine um 15 Millimeter dickere Batterie, ohne dass das Platzangebot im Innenraum leidet.