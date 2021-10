Abseits von Forschungspartnerschaften treibt BMW aber auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Experten der Feststoffbatterie voran: So schloss sich der Münchener OEM im Mai einer B-Finanzierungsrunde an, die insgesamt 130 Millionen US-Dollar in den Feststoffbatteriehersteller Solid Power investierte. Neben BMW waren auch Ford und Volta Energy Technologies beteiligt. „Wir bei der BMW Group werden bei der Entwicklung der innovativen Batterietechnologie eine zentrale Rolle einnehmen. Die Feststoffbatterie ist eine der vielversprechendsten und wichtigsten Technologien hin zu effizienteren, nachhaltigeren und sichereren Elektrofahrzeugen. Wir haben nun unseren nächsten Schritt auf diesem Weg mit Solid Power getan. Die BMW Group hat in den letzten zehn Jahren ihre Kompetenz in der Entwicklung von Batteriezellen kontinuierlich gesteigert – wichtige Partner wie Solid Power teilen unsere Vision einer emissionsfreien Mobilität“, unterstreicht BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber die strategische Investition.

Solid Power produziert derzeit mehrschichtige 20-Ah-Feststoffbatterien auf seiner Roll-to-Roll-Produktionslinie, die ausschließlich branchenübliche Lithium-Ionen-Produktionsprozesse und -anlagen nutzt. Sowohl Ford als auch BMW erhalten ab 2022 100-Ah-Zellen für Automobil-Qualifikationstests sowie zur Fahrzeugintegration. Die Feststofftechnologieplattform von Solid Power ermögliche laut Unternehmensgaben die Herstellung individueller Zelldesigns, die individuelle Leistungsanforderungen für unterschiedliche Autobauer erfüllt. Für das Ende des Jahrzehnts hat die BMW Group eine automotive-taugliche Feststoffbatterie für die Serienfertigung angekündigt. Ein erstes Demonstrator-Fahrzeug soll nach Unternehmensangaben noch deutlich vor 2025 auf der Straße sein.