In medialen Debatten kommt die Frage immer wieder auf: Sind Elektroautos entzündlicher als Verbrenner?

Aus meiner Sicht ein klares Nein. Rein statistisch gesehen, entzünden sich Elektroautos nicht häufiger als Verbrenner. Kommt es tatsächlich zu einem E-Auto-Brand, muss die Feuerwehr anders vorgehen als beim Löschen eines Verbrenners: Eine Löschlanze wird gezielt an die Batterie herangeführt und der Brand in den Zellen direkt durch Einleiten von Wasser bekämpft. Die primäre Wirkung dieser Methode ist die Kühlung der Batterie. Sauerstoff wird durch die Zersetzung des Elektrolyts erzeugt und kann dem Brand nicht entzogen werden.

Wie wird die Crash-Festigkeit gewährleistet?

Was die Crash-Festigkeit betrifft, so lässt sich diese unter anderem durch mechanische Maßnahmen erhöhen. Ein Aufprall kann von vorne, hinten, seitlich oder in seltenen Fällen – zum Beispiel durch ein Projektil – auch von unten erfolgen. Für alle Szenarien ist es entscheidend, die Karosserie hinreichend zu versteifen. Dies verhindert eine Intrusion in den Innenraum der Lithium-Ionen-Zelle, eine entsprechende Beschädigung des Aktivmaterials und somit einen Brand der Batterie. Sehr wichtig ist daher eine enge Zusammenarbeit zwischen OEMs und Batterieherstellern, insbesondere zu Fragen der Fahrzeugsicherheit. Bei Svolt praktizieren wir hier einen ganzheitlichen Ansatz: Wir testen das gesamte Batteriesystem sowohl auf Zell- als auch auf Packebene und gewährleisten dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit und Crash-Festigkeit.