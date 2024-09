"Wir machen diese Aktion, weil wir uns gegen diesen Frontalangriff auf die Belegschaften in Deutschland wehren müssen", sagte ein Betriebsratssprecher am Hauptsitz des Konzerns in Friedrichshafen. Allein am Bodensee werden rund 3000 Teilnehmer erwartet.



ZF hatte Ende Juli angekündigt, die Stellen bis Ende 2028 in Deutschland zu streichen. ZF plant die Gründung mehrerer Standortverbunde mit schlankeren Strukturen. Zurzeit seien 54.000 Menschen in Deutschland bei dem Unternehmen beschäftigt. In welchem Umfang Reduzierungen an den 35 Standorten vorgesehen sind, werde "in den kommenden Wochen konkretisiert", hieß es seinerzeit vom Vorstand.