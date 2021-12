Mehr noch als Tesla selbst scheint dessen CEO Elon Musk unverändert über allem zu schweben. Auch der Umzug von Kalifornien nach Texas oder das Eingeständnis, dass der elektrische Tesla-Pickup als Hoffnungsträger nun deutlich nach den Wettbewerbern Ford F-150 Lightning und Rivian R1T auf den Markt kommt, scheint dem charismatischen Musk die Stimmung nicht verleiden zu können. Obwohl die US-Fertigung ohne größere Probleme läuft, sich die Produktion in China stabilisiert und auch das Europa-Werk nahe Berlin auf die Fertigstellung zusteuert, bekommt Tesla Druck von allen Seiten.

Dafür sorgen Großkonzerne wie Volkswagen, Stellantis, General Motors und Ford, die aus ihrem Elektroschlaf erwacht sind und nunmehr sukzessive Modelle mit Stecker auf den Markt bringen, die genauso gut oder besser sind als das Doppelpack aus Model S und Model X. Tesla fehlen die großen und ertragreichen Modelle, denn bei Model 3 und Model Y bleibt deutlich weniger Geld hängen als bei den großen Brüdern.

Nio will von Norwegen aus Europa erobern

Und so schauen die Tesla-Verantwortlichen eher im Geheimen mit Argwohn zu Ford oder General Motors, aber auch zu den kleineren Startups wie Nio, Rivian und Lucid, die ihre Modelle nach verschiedenen Verzögerungen im kommenden Jahr endlich zum Kunden schaffen wollen.

Gerade bei Nio läuft es nach der ein oder anderen Hängepartie in den vergangenen Jahren besser denn je. Im September eröffnete der chinesische Autobauer in Oslo sein erstes Nio House in Europa. Anders als die Konkurrenz wollen die Chinesen aber keinen repräsentativen Prunkpalast in die Stadtmitte pflanzen, um ihre Produkte möglichst publikumswirksam zu präsentieren, das Areal soll eine Begegnungsstätte für Nio-Fans werden.

Das ist ganz im Sinne des Gründers William Li, der den Gemeinsamkeitsgedanken als elementares Bauteil seiner Firma sieht. Schließlich können die Nio-Fahrer und -Kunden auch direkt mit ihm per App kommunizieren und ihre Wünsche und Anregungen formulieren. „Die Firmen, die zuhören, sind erfolgreich“, sagt Hui Zhang, Group Vice President bei Nio. So ist es in China, so soll es in Europa sein, wo Norwegen als Blaupause für den Tigersprung in das Herz der alten Welt dient.