Milliardenverluste trotz Sparanstrengungen

Der Zulieferer begründet die Sparpläne mit der Krise in der Autoindustrie. In der Lenkungssparte macht Bosch auch der verschärfte Wettbewerb zu schaffen. In den vergangenen Jahren habe der Bereich trotz Anstrengungen Verluste im Milliardenbereich verzeichnet. Als Reaktion sollen Funktionen gebündelt und Kosten gesenkt werden. Dazu werden Teile der Fertigung auch ins Ausland verlagert, wo günstiger produziert werden kann.

Der Einigung gingen monatelange Verhandlungen voraus: „Wir haben (...) um jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft“, teile Betriebsratschef Claudio Bellomo mit. Man dürfe die Augen aber nicht vor der Realität verschließen und müsse anerkennen, dass die wirtschaftliche Lage sehr kritisch sei. Bereichsvorstand Götz Nigge teilte mit, dass die Einigung die Grundlage sei, um die Kosten zu senken und den Standort wieder nachhaltig in die Gewinnzone zu bringen.

In dem Technologiekonzern mit Sitz in Gerlingen bei Stuttgart gibt es eine ganze Reihe von Abbauprogrammen. Tausende Jobs sollen in den kommenden Jahren weltweit wegfallen. Bosch-Chef Stefan Hartung rechnete zuletzt angesichts der Wirtschaftslage mit weiteren Stellenstreichungen.