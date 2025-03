Continental führt massiven Stellenabbau durch

Die ersten Sparmaßnahmen verkündete der Hannoversche Zulieferer Continental im November 2023: In der Automotive-Sparte, in der die Geschäfte mit Displays und Fahrassistenzsystemen gebündelt sind, sollten weltweit rund 5.500 Stellen abgebaut werden, über 1.000 davon an den rund 30 deutschen Standorten. Im Februar 2024 kündigte Conti dann an, rund 7.150 weitere Stellen zu kürzen, davon 5.400 in den Verwaltungsbereichen sowie 1750 Stellen im Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk.

Rund ein Jahr später meldet der Zulieferer, dass bereits 80 bis 90 Prozent der angekündigten Stellenstreichungen umgesetzt wurden. Angesichts der weiterhin schwierigen Lage in der Automobilbranche will das Unternehmen jedoch bis zum Ende 2026 weitere 3.000 Jobs der schwächelnden Autozuliefersparte kürzen. Betroffen sind vor allem Standorte in Hessen sowie Bayern, zudem droht dem Ingenieurs-Standort in Nürnberg mit aktuell 140 Mitarbeitenden eine komplette Schließung. Einen zusätzlichen Stellenabbau gäbe es auch bei der Softwaretochter Elektrobit mit Sitz in Erlangen und Standorten unter anderem in Berlin, Stuttgart und Braunschweig. Dort sollen nochmal 480 Stellen wegfallen, davon 330 in Deutschland.



Scharfe Kritik kam von der Arbeitnehmerseite. „Wir sind zutiefst besorgt, dass sich die tiefen Einschnitte bei der Automotive Forschung und Entwicklung zu einem umfassenden Kahlschlag ausweiten“, sagte Gesamtbetriebsratschef Michael Iglhaut. „Stellenabbau und Kostensenkungen um jeden Preis“ seien keine tragfähige Zukunftsstrategie. Das „gewollte Ausbluten der deutschen Standorte“ schwäche die Sparte, die Continental noch in diesem Jahr in die Eigenständigkeit entlassen will.