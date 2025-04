Conti schrumpft zum Reifenhersteller

Bei Conti verbleibt nun nur noch das angestammte Reifengeschäft. Der Zulieferer werde damit wieder ein „fokussiertes globales Reifenunternehmen“, hieß es in der Mitteilung. Für den Konzern bedeutet das eine massive Schrumpfkur: Auf das verbleibende Reifengeschäft entfiel 2024 nur ein Drittel des Konzernumsatzes und 57.000 der insgesamt rund 190.000 Mitarbeiter. Reifenchef Christian Kötz sieht in einer Pressekonferenz am Dienstag Chancen, dass Contis Reifengeschäft auch ohne Zukäufe vom viert- zum drittgrößten Reifenanbieter weltweit aufsteigen könne. Er will sich aber auch nach sinnvollen Zukäufen umsehen.



Continental hatte bisher bereits geplant, diejenigen Teile von Contitech, die an die Autoindustrie liefern, zu verkaufen. Daran will der Konzern festhalten und danach auch das verbleibende Industriegeschäft abgeben. Hierzu will der Konzern Finanzchef Olaf Schick zufolge sowohl mit strategischen Partnern sprechen als auch mit Finanzinvestoren. Contitech beschäftigt den Angaben zufolge rund 39.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz in Höhe von rund 6,4 Milliarden Euro. Damit entfiel knapp ein Sechstel des Konzernumsatzes und jeder fünfte Beschäftigte auf die Sparte. Die Sparte liefert unter anderem Schläuche, Antriebsriemen und Förderbänder für die Industrie.



Conti hatte 1871 zunächst mit Pferdeschuhen und Reifen und begonnen, damals noch für Kutschen und Fahrräder. Später kamen Autoreifen hinzu. Durch mehrere Übernahmen wie 2007 die von VDO wuchs Conti schließlich zum drittgrößten Autozulieferer der Welt. 2021 hatte Conti bereits die Antriebssparte Vitesco abgespalten.