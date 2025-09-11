Mathias Miedreich wird neuer CEO bei ZF

Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen hat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung beschlossen, das mit dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden Holger Klein bestehende Vertragsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Er wird zum 30. September 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Mathias Miedreich berufen, der seit Januar 2025 dem Vorstand angehört und die Division für Elektrifizierte Antriebstechnologien leitet. Zugleich haben sich der Aufsichtsrat und Vorstandsmitglied Peter Laier heute einvernehmlich auf die Beendigung seines Amts und das Ausscheiden aus dem Vorstand geeinigt, wie der Zulieferer berichtet.
„Ich danke Dr. Holger Klein für seinen unermüdlichen Einsatz in über zehn Jahren bei ZF, besonders aber für die letzten knapp drei Jahre als Vorstandsvorsitzender. Er hat mit seiner Strategie die Grundlagen für den Turnaround von ZF gelegt und mit dem gesamten Team bereits wichtige Erfolge erzielt. Auf dem Erreichten gilt es nun aufzubauen und die eingeschlagene Strategie fortzuführen“, kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Breidenbach den Wechsel. Mit dem Blick nach vorne führte er weiter aus: „Mit Mathias Miedreich haben wir einen internen Nachfolger gefunden, der nicht nur über tiefgreifende Erfahrung in der Industrie, auch bereits in einer CEO-Position, verfügt, sondern auch seit seinem Antritt als ZF-Vorstand mit einer Kombination aus Entscheidungsstärke und Kommunikationsfähigkeit die Restrukturierung der Division E bedeutend vorangetrieben hat.“
„Der richtige Zeitpunkt, jetzt den Vorstandsvorsitz zu übergeben"
Mathias Miedreich verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Nach dem Abschluss des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg war Miedreich für jeweils mehrere Jahre in unterschiedlichen Managementfunktionen für Siemens, Continental und Faurecia im In- und Ausland tätig. Im Jahr 2021 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden von Umicore berufen, einem weltweit agierenden Spezialisten für Materialtechnologie und Kreislaufwirtschaft mit Sitz in Brüssel, Belgien. Dieses Amt übte er bis Mai 2024 aus.
Holger Klein, der seit 2014 verschiedene Managementpositionen bei ZF innehatte, bevor er zum 1. Januar 2023 den Vorstandsvorsitz von ZF übernahm, sagte: „Gemeinsam mit dem Vorstandsteam und allen Mitarbeitern von ZF haben wir bereits große Fortschritte für den Turnaround von ZF gemacht. Unsere Strategie ‚Stärken stärken‘ zeigt erste Erfolge, die Performance-Programme wirken, Profitabilität und Cashflow steigen wieder, und wir haben gemeinsam mit dem Aufsichtsrat wichtige Weichenstellungen für die Zukunft und Restrukturierung beschlossen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, ZF wieder erfolgreich zu machen und Arbeitsplätze zu sichern. Jetzt ist es wichtig, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern schnell zu Umsetzungsentscheidungen zu kommen, denn ZF darf nun keine Zeit mehr verlieren. Daher ist es für mich der richtige Zeitpunkt, jetzt den Vorstandsvorsitz zu übergeben.“
Peter Laier verlässt ZF-Vorstand
Zudem hätten sich Peter Laier und der Aufsichtsrat der ZF aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens einvernehmlich auf die Beendigung seines Amts als Mitglied des Vorstands zum 30. September 2025 geeinigt. Laier war seit Januar 2023 Mitglied des Vorstands der ZF Friedrichshafen und hat die Divisionen Commercial Vehicle Solutions und Industrietechnik sowie die Ressorts Produktion, Materialwirtschaft und die Region Indien verantwortet. „Wir konnten in den letzten Jahren die Divisionen Nutzfahrzeuge und Industrietechnik entscheidend weiterentwickeln, internationalisieren und die globalen Kundenbeziehungen deutlich intensivieren. Die von mir verantworteten Divisionen sowie auch die Ressorts Materialwirtschaft, Produktion und die Region Indien sind sehr gut für die Zukunft aufgestellt“, verabschiedet sich Laier.