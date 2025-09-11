Mathias Miedreich wird neuer CEO bei ZF

„Der richtige Zeitpunkt, jetzt den Vorstandsvorsitz zu übergeben"

Mathias Miedreich verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Nach dem Abschluss des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg war Miedreich für jeweils mehrere Jahre in unterschiedlichen Managementfunktionen für Siemens, Continental und Faurecia im In- und Ausland tätig. Im Jahr 2021 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden von Umicore berufen, einem weltweit agierenden Spezialisten für Materialtechnologie und Kreislaufwirtschaft mit Sitz in Brüssel, Belgien. Dieses Amt übte er bis Mai 2024 aus.



Holger Klein, der seit 2014 verschiedene Managementpositionen bei ZF innehatte, bevor er zum 1. Januar 2023 den Vorstandsvorsitz von ZF übernahm, sagte: „Gemeinsam mit dem Vorstandsteam und allen Mitarbeitern von ZF haben wir bereits große Fortschritte für den Turnaround von ZF gemacht. Unsere Strategie ‚Stärken stärken‘ zeigt erste Erfolge, die Performance-Programme wirken, Profitabilität und Cashflow steigen wieder, und wir haben gemeinsam mit dem Aufsichtsrat wichtige Weichenstellungen für die Zukunft und Restrukturierung beschlossen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, ZF wieder erfolgreich zu machen und Arbeitsplätze zu sichern. Jetzt ist es wichtig, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern schnell zu Umsetzungsentscheidungen zu kommen, denn ZF darf nun keine Zeit mehr verlieren. Daher ist es für mich der richtige Zeitpunkt, jetzt den Vorstandsvorsitz zu übergeben.“