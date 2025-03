Claus Bauer: "Wir investieren auf hohem Niveau" (Bild: Schaeffler)

Anknüpfend an die traditionellen Stärken in Mechanik und Wälzlagertechnik investiert der Konzern zunehmend in Bereiche mit hohen Synergiepotenzialen, etwa in Aktuatoren für Lenk- und Fahrwerksysteme, in die Digitalisierung von Instandhaltungsservices und in die Robotik. Laut Schaeffler-Finanzvorstand Claus Bauer trägt der Zusammenschluss mit Vitesco Technologies bereits erste Früchte: „Wir haben trotz der Transaktions- und Integrationsaufwendungen einen beachtlichen Free Cash Flow erzielt. Auf diese Weise legen wir das Fundament, um die Schaeffler-Gruppe zukunftsorientiert auszurichten und langfristig erfolgreich zu positionieren.“

Langfristig rechnet der Konzern mit steigender Nachfrage nach intelligenten Antriebstechnologien, die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gleichermaßen ermöglichen. Das Ziel: Die Motion Technology Company soll künftig Lösungen entlang des gesamten Mobilitäts-Ökosystems abdecken – vom emissionsarmen Antrieb bis zur vorausschauenden Wartung.