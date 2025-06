Bosch bleibt weltweit größter Automobilzulieferer

Bosch behauptet auch 2024 seine Spitzenposition unter den globalen Automobilzulieferern. Der Auto-Umsatz bleibt mit 60,7 Milliarden US-Dollar stabil – doch im Unternehmen selbst herrscht Umbruch. Zwischen Dezember 2023 und November 2024 kündigte Bosch den Abbau von mehr als 8.000 Stellen an, allein 3.500 im Bereich für automatisiertes Fahren. Als Gründe nennt CEO Stefan Hartung die schwache Autokonjunktur, zunehmende Konkurrenz aus China und eine gedämpfte Nachfrage nach E-Auto- und Assistenzsystemtechnik. Parallel investiert Bosch in neue Wachstumsfelder wie Fabriksoftware: Mit der Plattform Nexeed will das Unternehmen seine Rolle in der industriellen Digitalisierung ausbauen. Bosch stemmt sich damit gegen die Marktherausforderungen – mit harten Einschnitten und einem klaren Blick auf neue Geschäftsmodelle.