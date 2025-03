Die Porsche AG übernimmt die V4Drive Gmbh und somit das Geschäftsfeld für Ultra-Hochleistungs-Lithium-Ionen-Rundzellen der Varta-Gruppe. Der Sportwagenbauer werde mit 70 Prozent der Mehrheitseigner der Gesellschaft, wie der Autobauer in Stuttgart mitteilte. Der finanziell angeschlagene Batteriekonzern Varta bleibe mit 30 Prozent beteiligt. Die zum 1. März erfolgte Übernahme war bereits angekündigt worden und ist ein Teil des Rettungsplans für den Mittelständler, der sich aktuell neu aufstellt. Porsche investiere 30 Millionen Euro.



Das Unternehmen heißt künftig V4Smart und will neue Kundengruppen für Ultra-Hochleistungs-Lithium-Ionen-Rundzellen erschließen. Die Zellen kommen derzeit bereits als Boosterzellen in den 911-GTS-Modellen bei Porsche zum Serieneinsatz.