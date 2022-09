Bei einem Treffen im März 2022 mit der Region Piemont, der Stadt Turin und dem Industrieverband von Turin bekräftigte Stellantis sein kontinuierliches Engagement für Italien. Dies spiegelt sich auch im Investitionsvolumen wider: Bereits in den vergangenen vier Jahren hat der OEM über fünf Milliarden Euro in neue Produkte sowie Produktionsstätten in Italien investiert. Nun sollen weitere Maßnahmen folgen. Besonders die Elektrifizierung und Dekarbonisierung plant der Hersteller voranzutreiben.

Um der wachsenden Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen gerecht zu werden, haben der Autobauer und sein Joint-Venture-Partner Punch Powertrain eine neue Vereinbarung unterzeichnet. In dieser wird die erhöhte Produktion der zukünftigen Generation elektrifizierter Doppelkupplungsgetriebe für Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) festgehalten. Entsprechend wird eine aufgerüstete Anlage im Mirafiori-Komplex in Turin entstehen, die bestehende Kapazitäten im französischen Metz ergänzt. Die neue Montageanlage wird ihre Produktion planmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2024 aufnehmen. Bei voller Auslastung könnten die Anlagen in Mirafiori und Metz laut Hersteller gemeinsam alle relevanten Stellantis-Produktionsstätten in Europa beliefern.