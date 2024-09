Volkswagen steckt derzeit in großen Schwierigkeiten, die Kernmarke VW Pkw gilt als chronisch renditeschwach. Vergangene Woche kündigte das Unternehmen an, die bis 2029 vereinbarte Beschäftigungssicherung mit den Arbeitnehmern aufkündigen zu wollen. Werke in Deutschland stehen auf dem Prüfstand, um die Kapazitäten zu reduzieren und die Kosten zu senken, betriebsbedingte Entlassungen drohen. Ein bereits 2023 aufgelegtes Sparprogramm mit dem Abbau von Stellen in der Verwaltung über Abfindungen und Altersteilzeit reicht dem Vorstand zufolge in der schwierigen Branchenlage nicht mehr aus. Konkretes gibt es zu weiteren Sparmaßnahmen bislang nicht. Betriebsrat und IG Metall haben massiven Widerstand angekündigt.

David Powels begann seine Karriere bei Volkswagen Südafrika und wurde 2007 zum CEO der Volkswagen Group South Africa benannt. Anschließend wurde er Präsident und CEO von Volkswagen Brasilien sowie der Volkswagen Region Südamerika. Seit Ende 2017 hatte er den Posten des First Vice-President und des Executive Vice-President für den Bereich Commercial bei der SAIC Volkswagen Automotive Co. in China inne. Seit dem 1. September 2021 war Powels Vorstand für Finanzen und IT bei Seat.