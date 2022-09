Eine moderne Fabrik ist nicht nur green, sondern vor allem smart. Wo steht Skoda in Sachen Industrie 4.0?

Mit dem Thema befassen wir uns bereits seit vielen Jahren. Wir haben eigens dafür das sogenannte FabLab gegründet, in dem wir die Digitalisierung der Produktion weitertreiben und erproben. Aktuell geht es für uns vor allem darum, aus riesigen Datenbergen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn diese Daten zu sammeln, das ist das eine. Im Presswerk etwa fallen pro Sekunde tausende Daten von tausenden Sensoren an. Nun braucht es künstliche Intelligenz, die sich durch diese Informationsflut durcharbeitet. Darauf können wir zum Beispiel Anwendungen rund um die Predictive Maintenance aufbauen. Wenn uns die Anlage selbst sagen kann, dass ein Wälzlager mit hoher Wahrscheinlichkeit in einigen Tagen oder sogar nur Stunden ausfällt, dann ist das sehr wertvoll. Unsere Instandhalter gehen heute bereits mit Augmented Reality an die Anlagen und sehen am digitalen Zwilling, wo sich mögliche Engpässe anbahnen. Von dieser Technik bin ich ein großer Fan. Unsere Auftragsbücher sind prall gefüllt. Wir fertigen permanent am Kapazitätslimit. Ein verlorenes Fahrzeug ist ein verlorenes Fahrzeug. Das kann ich nicht mit einer Sonderschicht von Freitag auf Samstag wieder aufholen. Overall Equipment Efficiency ist also von extremer Bedeutung für uns. Im Idealfall läuft eine Anlage zu 100 Prozent in 24 Stunden. Das wird wohl nie gelingen. Aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob eine Karosseriebauanlage mit 85 oder mit 95 Prozent Verfügbarkeit läuft. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele weitere.

Nur zu …

Unsere Autos sind längst teilautonom unterwegs. Warum brauche ich noch Heerscharen an Mitarbeitern, die die Fahrzeuge auf den Abstellplatz fahren? Das müssen die Autos selbst machen. Dafür brauchen wir aber sehr schnell reagierende Systeme. Und da kommt 5G ins Spiel. Wir arbeiten intensiv daran, unser Werksgelände mit 5G-Netz auszustatten, damit solche Anwendungen Realität werden können. Ein weiteres schönes Beispiel ist unsere Anwendung „Fata Morgana“. Während der Coronapandemie konnten wir Anläufe im Ausland nicht vor Ort begleiten. Also haben wir eine 3D-Welt entwickelt, mit der wir im Grunde vor Ort sein können. Wir können sogar aus der Ferne beispielsweise Reparaturen an Schaltschränken vornehmen. Solchen Entwicklungen hat Covid einen enormen Boost verschafft.

Sind diese Beispiele auch ein Boost für das gesamte Produktionsnetz von Skoda? Inwiefern ist etwa das Werk in Mladá Boleslav eine Blaupause für andere Fabriken?

Vor allem hier in Mladá Boleslav gibt es dieses Selbstverständnis, bei wichtigen Themen innerhalb der Skoda-Gruppe die Ersten zu sein. Da gibt es durchaus einen Wettbewerb der Werke untereinander und das ist auch gut so. Aber wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass aus anderen Standorten Innovationen hier an unseren Stammsitz wandern. Im indischen Werk in Pune etwa wurde eine neue Auftragstechnologie für Unterbodenschutz entwickelt, die deutlich günstiger und beim Material gleichzeitig verlustfreier als bisherige Lösungen ist. Das hat unsere Lackierer hier schon etwas gewurmt (lacht). Aber genau von diesem Ideenaustausch leben wir und den forciere ich auch ganz bewusst. Dann gibt es den Austausch zwischen den Konzernmarken untereinander, vor allem in der Volumengruppe. Christian Vollmer (Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, Anm. d. Red.) kenne ich schon seit vielen Jahren, wir sind da auf einer Linie und haben uns von Anfang an große Offenheit und Transparenz geschworen.