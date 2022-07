Skoda-Stammwerk wird zur Smart Factory

Der Standort gewinnt damit jedoch nicht nur innerhalb des Konzerns an Bedeutung, er setzt auch Maßstäbe beim Thema Smart Factory. Von der Anlieferung der Batteriezellen bis zum Verladen für den Lkw-Transport wurde ein vollautomatisiertes Transportsystem implementiert. Die Montagelinie ist über Förderanlagen mit dem benachbarten Lager verbunden, fahrerlose Transportsysteme übernehmen alle übrigen Aufgaben.

Und auch die Fertigung der Batteriesysteme ist mit ihren 30 Robotern und 35 IT-Systemen derzeit State of the Art. An jeder der 70 Stationen können die transportierenden Carts digital nachverfolgt werden. Mit einem Mix aus Vollautomatisierung, Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) und manuellen Prozessen werde ein Automatisierungsgrad von 70 Prozent realisiert, erklärt Vaclav Hrncir, Koordinator der Produktionsplanung E-Mobility bei Skoda. In der Vormontage liege der Wert mit 64 Prozent nur geringfügig darunter.

Das Ende der Fahnenstange ist dies jedoch nicht: Bereits Ende 2023 soll auf einer Fläche von 8.000 Quadratmeter - in direkter Nachbarschaft - eine zweite Linie an den Start gehen. Sie würde die jährliche Gesamtkapazität auf 380.000 Einheiten erhöhen. Skoda kalkuliert hierfür weitere 180 Mitarbeiter sowie ein Investment von 57 Millionen Euro ein.