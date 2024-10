Das kleinere Portfolio zeigt Auswirkungen auf den Absatz. Laut europäischem Herstellerverband ACEA lag der Rückgang für Ford im laufenden Jahr bis Ende August bei 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahrszeitraum. In Deutschland gingen die Zulassungen der Marke bis Ende September um 16 Prozent im Jahresvergleich zurück.

Das Electric Vehicle Center in Köln ist für jährlich 250.000 Elektroautos eingerichtet. Das Unternehmen hat zwei Milliarden Euro in die Modernisierung der Fertigungsstraße investiert. Hier laufen die beiden Modelle Explorer und Capri vom Band. Beide basieren auf der MEB-Plattform, die Volkswagen zuliefert. Als nächstes steht die Elektrifizierung des Pumas an. Der wird als Puma Gen E im rumänischen Werk in Craiova vom Band laufen. Das Werk betreibt Ford zusammen mit der türkischen Koc Holding. Der elektrische Puma soll die Plattform vom E-Transit Courier nutzen. Die wird in dem rumänischen Werk auch für den E-Tourneo Courier verwendet.

Was fehlt, ist eine eigenständige E-Plattform. An der arbeitet unter dem Namen „Skunk Works“ ein Team im kalifornischen Long Beach. Man habe bewusst einen Standort weit entfernt von der Zentrale in Dearborn bei Detroit gewählt, ließ Jim Farley am Rande der Bilanzpressekonferenz zu Jahresbeginn durchblicken. Die Plattform werde in erster Linie für SUV und Pickups konzipiert. Vor allem letztere sind hauptsächlich in den USA beliebt. Der heutige CEO leitete zwar zwei Jahre lang Ford of Europe, doch die aktuellen Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 98 Prozent des Gewinns erwirtschaftet Ford in Nordamerika.