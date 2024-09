"Wir sind sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit", sagte der Chef der Sparte mit leichten Nutzfahrzeugen VWN, Carsten Intra, der Deutschen Presse-Agentur. "Und wir prüfen immer, welche Ausbaumöglichkeiten der Kooperation es noch gibt. Denn wir ergänzen uns an vielen Stellen wirklich gut."



Ford und VW hatten 2020 eine umfangreiche Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen vereinbart. Später wurde sie auch auf E-Autos erweitert. Nach dem Pick-up-Truck Amarok ist der neue VW Transporter jetzt das zweite Modell, das vom Partner kommt. Auf der Messe IAA Transportation in Hannover, die heute eröffnet wird, ist es erstmals zu sehen. Anders als der Vorgänger wird der neue Transporter nicht mehr bei VWN in Hannover, sondern von Ford in der Türkei gebaut. Das Vorgängermodell T6.1 war bisher das meistverkaufte Modell der Marke. Die Produktion lief bereits Ende Juni aus.



In Hannover entstehen nun noch der Multivan und der 2022 gestartet vollelektrische ID. Buzz. Sorgen um die Auslastung des Stammwerks in Hannover macht sich Intra trotzdem nicht. "Wir gehen momentan davon aus, dass wir eine solide Zweischichtauslastung haben, mindestens für dieses und das nächste Jahr."