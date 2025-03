Beim Umsatz hat BYD die Amerikaner überholt

Während US-Rivale Tesla zuletzt in der Volksrepublik Probleme hatte, geht das Wachstum bei BYD auch in den ersten Monaten des neuen Jahres weiter. 2024 hatte Tesla weltweit bei reinen Batterieautos mit 1,79 Millionen Fahrzeugen noch leicht die Nase vorn. Beim Umsatz hat BYD die Amerikaner nun aber überholt. BYD stellt auch Batteriespeichersysteme her.

Erst vor Kurzem stellte BYD ein Ladesystem in seinen Elektroautos vor, das mit fünf Minuten Ladezeit die Batteriekapazität für 400 Kilometer Reichweite aufnehmen können soll. Zudem führt BYD auch in günstigeren Modellen fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme ein. Die in Hongkong notierte Aktie ist allein in diesem Jahr um rund die Hälfte geklettert.