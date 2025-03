BYD will in Europa wachsen

Doch nicht nur Kosten- und Produktivitätsfaktoren könnten bei der Wahl des Fertigungsstandort entscheidend sein. Der Quelle zufolge erwägt Chinas größter E-Autobauer Westeuropa als Standort, um als lokaler Hersteller bei den europäischen Kunden Markenbekanntheit und Akzeptanz aufzubauen.

Zugleich folge der OEM einer Direktive der chinesischen Regierung, nicht in Länder zu investieren, die die Importzölle unterstützten, heißt im Bericht von Reuters. BYD, das bislang in Europa als Importeur auftritt, baut derzeit eine Fertigung im ungarischen Szeged auf, wo noch in diesem Jahr New Energy Vehicles vom Band rollen sollen. Im Frühjahr 2026 soll dann ein Werk im türkischen Manisa den Betrieb aufnehmen. Beide Fertigungen sollen dann über eine jährliche Produktionskapazität von insgesamt 500.000 Einheiten verfügen.