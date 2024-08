An mangelnder Nachfrage hat es in der Regel nicht gelegen, dass in den vergangenen Jahren Modelle wie Ford Ka, Opel Karl und Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Seat Mii, Skoda Citigo, Smart Fortwo oder Suzuki Celerio vom Markt verschwunden sind. Die günstigen Autos der 10.000-Euro-Klasse waren bei den Herstellern schon immer ungeliebte Stiefkinder, werfen sie doch vergleichsweise wenig Gewinn ab – bei hohen Entwicklungskosten.

Aktuell beschleunigt sich die Entwicklung weiter: Die für Mitte 2025 anstehende Euro-7-Norm bedeutete das Ende für weitere Modelle, denn das Erreichen aktueller Abgasnormen und CO2-Anforderungen sind mit hohen Entwicklungskosten verbunden, die sich nur schwer über Verkäufe wieder amortisieren. Hinzu kommen zwei neue, seit Juli geltende EU-Vorschriften: Zum einen schreibt eine EU-Verordnung die Ausstattung von Neuwagen mit verschiedenen Fahrerassistenzsystemen (z.B. Notbremse, Spurhalter, Müdigkeitswarner, Geschwindigkeitsassistent) vor; zum anderen gelten neue Vorschriften zur Cybersicherheit und Software-Updates von vernetzten Fahrzeugen.

Nachdem VW den Up, Mitsubishi den Space Star und Renault den Twingo eingestellt haben und Fiat den 500 mit Verbrennermotor vom Markt nahm, bleiben aktuell fünf Kleinstwagen auf dem deutschen Neuwagenmarkt.