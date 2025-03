Die weltweiten E-Auto-Verkaufszahlen sind im Februar um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Nach Berechnung der britischen Unternehmensberatung Rho Motion wurden 1,2 Millionen reine E-Mobile und Plug-in-Hybride neu zugelassen. Das waren deutlich mehr als ein Jahr zuvor.

In den ersten zwei Monaten des Jahres wurden damit 2,4 Millionen Elektro-Autos neu in den Verkehr gebracht, 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024. Das größte Wachstum entfällt mit 35 Prozent auf China, wo 1,4 Millionen Fahrzeuge auf die Straße rollten. In Europa (0,5 Millionen Einheiten) und Nordamerika (0,3 Millionen Einheiten) lag der Zuwachs bei 20 Prozent. Im Rest der Welt wuchs die Zahl der Neuzulassungen um 35 Prozent auf 200.000 Fahrzeuge.