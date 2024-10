Keine Frage: Der neue Elroq ist auf den ersten Blick als Skoda zu erkennen. Aber er bietet optisch eine ganze Reihe von neuen Interpretationen der Markenidentität. Vor allem die Front im von Skoda „Modern Solid“ getauften Stil mit dem in hochglänzendem Schwarz gehaltenen sogenannten Tech-Deck-Face statt des gewohnten Kühlergrills fällt auf. Dahinter stecken die Sensorsysteme wie Radar und Frontkamera. Ein Übriges für den frischen Auftritt tun die neue Scheinwerfergestaltung (LED oder Matrix-LED), der neue Skoda-Schriftzug ganz vorne auf der Motorhaube und die robust wirkende Frontschürze, hinter der sich die aktive Kühlerjalousie verbirgt. Das Lichtband zwischen den Hauptscheinwerfern bleibt zum Start im ersten Quartal 2025 der First Edition-Version vorbehalten. Die Dachlinie bildet einen eleganten Bogen, die Heckleuchten in LED-Technik setzen auf minimalistischen 2D-Look und in der Topversion unter anderem auf hinterleuchtete Kristallelemente.

Mit 4,49 Metern ist der Elroq exakt zehn Zentimeter länger als der Verbrenner-Karoq und 16 Zentimeter kürzer als der eng verwandte Enyaq – damit besetzt er ein im VW-Konzern bisher nicht existentes Segment. Preislich orientiert sich der Neuzugang in etwa am Verbrenner-Bruder, in Deutschland startet er bei 33.900 Euro für den Elroq 50 (Karoq: ab 33.140 Euro). Damit ist das kompakte Stromer-SUV laut Skoda-Chef Klaus Zellmer „europaweit das erschwinglichste Fahrzeug seines Segments“.