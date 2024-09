Die Produktion des Skoda Octavia am Stammsitz in Mlada Boleslav läuft derweil parallel weiter. Die zusätzlichen Einheiten des aufgewerteten Octavia entstehen in Kvasiny auf denselben Produktionslinien wie der Karoq. „Indem wir in Kvasiny zusätzliche Einheiten des Škoda Octavia fertigen, nutzen wir unser flexibles Produktionsnetzwerk effizient und lasten die Kapazität unserer Werke voll aus“, erklärt Skodas Produktionsvorstand Andreas Dick.

Zusätzlich zu den umfangreichen Vorbereitungen für den Produktionsstart habe man auch ein eigenes Trainingszentrum etabliert. „Es zeichnet sich durch modernste Technologien, drei Roboter-Arbeitsstationen für Praxistrainings sowie zwei Klassenräume für fortschrittliche Theorieausbildungen aus“, so Dick.