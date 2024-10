Im Sinne der "Technologieoffenheit" will vor allem die FDP einen verstärkten Einsatz von E-Fuels. In der "Wachstumsinitiative" der Bundesregierung ist als eine Maßnahme die steuerliche Gleichstellung von ausschließlich mit E-Fuels betriebenen Kraftfahrzeugen mit vollelektrischen Fahrzeugen genannt, insbesondere bei der Kfz-Steuer und der Dienstwagenbesteuerung.



Konkret soll laut Entwurf die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für Fahrzeuge, die nur mit E-Fuels betankt werden, ab erstmaliger Zulassung des Autos in der Zeit vom 1. Januar 2030 bis zum 31. Dezember 2039 für die Dauer von zehn Jahren gewährt werden - längstens bis zum 31. Dezember 2042. Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung von "E-Fuels-only-Kraftfahrzeugen" im Einkommensteuergesetz sollen demnach zeitlich befristet sein vom 1. Januar 2030 bis zum 31. Dezember 2039. Es sei davon auszugehen, dass dieser Förderzeitraum zielgenau sei, um die Technologie ausreichend marktgängig zu machen.