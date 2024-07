Porsche baut das Antriebsangebot für den neuen Elektro-Macan von zwei auf vier Varianten aus. Neues Einstiegsmodell ist der 80.700 Euro teure Macan mit Heckantrieb, der 250 kW/340 PS Dauerleistung bietet sowie 265 kW/360 PS per Launch Control entfesselt. Damit soll das Elektro-SUV in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten sowie maximal 220 km/h erreichen. Wie bei allen anderen Macan-Varianten ist eine 100 kWh große Batterie an Bord, die in eine Reichweite von 644 Kilometer erlaubt. Die Basis ist damit zugleich der reichweitenstärkste Macan.

Ebenfalls neu ist der allradgetriebene und zweimotorige 4S mit 330 kW/449 PS sowie 820 Newtonmeter Drehmoment beziehungsweise 380 kW/516 PS im Overboost. Die 90.7000 Euro teure Variante schafft den Sprint auf 100 km/h in 4,1 Sekunden. Die Reichweite beträgt 606 Kilometer.