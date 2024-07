Nissan will den Einsatz von Verbrennungsmotoren langfristig nicht kategorisch ausschließen, wie Nachhaltigkeitsmanager Joji Tagawa, bei der Vorstellung der neuesten Ausgabe der Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens einräumte. So seien Verbrennungsmotoren, die mit klimaneutral produzierten Kraftstoffen betrieben werden, auch nach 2050, dem Jahr, in dem Nissan CO2-Neutralität erreichen will, denkbar.

Für seine Fahrzeuge strebt Nissan bis 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um 30 Prozent und eine Reduzierung der CO2-Emissionen in der Produktion um 52 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 an. Speziell für neue Modelle sollen die CO2-Emissionen im Fahrbetrieb in den Hauptmärkten Japan, USA, Europa und China um 50 Prozent sinken, in allen anderen Märkten um 32,5 Prozent. Für die genannten Hauptmärkte soll zudem der Anteil nachhaltiger Materialien auf 40 Prozent steigen.