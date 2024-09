Bosch arbeitet unter anderem am Wasserstoffmotor und entwickelt die dafür erforderlichen Komponenten. (Bild: Bosch)

In der Mobilitätssparte setzt der Zulieferer jeden vierten Euro mit Trucks und Transporter um. Ab Januar 2025 bündelt das Unternehmen unter der Leitung von Jan-Oliver Röhrl, Executive Vice President Commercial Vehicles and Off-Road, wichtige Kompetenzen in einer neuen Geschäftseinheit und führt Systementwicklung sowie Produkt- und Portfoliomanagement für Trucks und Off-Road-Anwendungen zusammen.

Beim Unternehmen geht man davon aus, dass 2030 weltweit etwa 20 Prozent aller neu zugelassen Nutzfahrzeuge schwerer als sechs Tonnen über einen batterieelektrischen Antrieb verfügen; zirka drei Prozent werden mit Brennstoffzellen fahren. Demnach werde 2035 schon gut jeder dritte Lkw mit einer Batterie an Bord bewegt, jeder zehnte mit einer Brennstoffzelle. Daher verkündet man bei Bosch zur IAA das klare Bekenntnis zur Vielfalt - die unterschiedlichen Antriebstechnologien stünden demnach nicht in Konkurrenz zueinander. Zu den Elektrifizierungslösungen zählt etwa die eAchse, die sich leicht in Nutzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen integrieren lässt. Für längere Fahrstrecken und maximale Zuladung setzt man auf Brennstoffzellensysteme. Mit einem 200-Kilowatt-Brennstoffzellensystem ist Bosch bereits in Serie. Nun arbeitet das Unternehmen am „Fuel Cell Power Module Compact 300“, das noch kompakter und mit einer gesteigerten Leistung von 300 Kilowatt zugleich effizienter werden soll.

Eine weitere Option für den klimafreundlichen Warentransport auf der Straße liegt Bosch zufolge im Wasserstoffmotor, der zunächst in schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen soll. Anfang 2024 hat die EU auch diese Antriebslösung als klimaneutral anerkannt. Bosch arbeitet an den entsprechenden Komponenten, für die man auf ein breites Wissen aus dem Dieselbereich zurückgreifen kann. So ist der Markteintritt der ersten mit Bosch-Saugrohreinblasung ausgestatteten Wasserstoffmotoren bereits für das Jahr 2025 geplant.