Am Saarbrücker Standort von Zulieferer ZF sollen bis Ende kommenden Jahres 1.800 Arbeitsplätze wegfallen. Darüber seien die Führungskräfte von Unternehmensseite informiert worden, sagte eine ZF-Sprecherin in Saarbrücken. Am Mittwoch sei dann eine Informationsveranstaltung des Betriebsrates geplant. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.

Der Schritt ist Teil des bereits Ende Juli von dem Konzern angekündigten Jobabbaus. Der sieht in den kommenden vier Jahren die Streichung von bis zu 14.000 Stellen in Deutschland vor. Am Standort in Saarbrücken werden Automatikgetriebe produziert, beschäftigt sind dort derzeit etwa 10.000 Menschen.