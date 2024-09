Kauft Nio das Audi-Werk in Brüssel?

Medienberichten zufolge besteht auf Seiten des chinesischen E-Autoherstellers Nio Interesse an einem Kauf des Audi-Standorts in Brüssel. Demnach will das Unternehmen der VW-Gruppe offenbar am kommenden Montag ein konkretes Angebot unterbreiten. Der OEM sei derzeit auf der Suche nach einem europäischen Standort, um die Einfuhrzölle für Elektroautos in die EU zu umgehen. Diese würden bei einer Produktion in Europa entfallen, weshalb die Übernahme des belgischen Werkes einen wichtigen strategischen Vorteil bedeuten könnte. Der angeschlagene Mutterkonzern steht vor möglichen Werksschließungen und Entlassungen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten und der Notwendigkeit einer Neuausrichtung, besonders im Bereich der Kernmarke. Ein bisheriger Beschäftigungsschutz endet wie kürzlich verkündet bereits Mitte 2025. Gründe für die Krise sind hohe Kosten, schrumpfende Märkte und verfehlte Ziele beim Verkauf von Elektrofahrzeugen.



Bisher äußerten sich weder Audi noch Nio gegenüber der Automobil Produktion zur Zukunft des Brüsseler Werkes.