Nexeed dient als Gehirn der smarten Fabrik

Die Industrie-4.0-Software Nexeed von Bosch Connected Industry steuert die Fertigung und soll dabei die notwendige Transparenz für Rohstoff- und Materialeffizienz schaffen. Ursachen für Ausschuss könnten so frühzeitig entdeckt und behoben werden, Maschinen und Anlagen ließen sich vorausschauend warten, nachrüsten, optimieren. Im Ergebnis werden Fabriken laut Bosch um bis zu 25 Prozent produktiver, die Verfügbarkeit von Maschinen werde um bis zu 15 Prozent erhöht und auch die Wartungskosten würden sich um bis zu 25 Prozent reduzieren. Fertigungsmitarbeitende werden unter anderem mithilfe von künstlicher Intelligenz direkt an der Maschine unterstützt. Per App können sie zukünftig etwaige Vorfälle an einer Station durch Spracheingabe aufnehmen sowie nach ähnlichen Situationen fragen und Lösungsvorschläge anfordern. Nexeed ist derzeit bei internationalen Kunden wie Sick und Osram ebenso im Einsatz wie in etwa 150 Bosch-Werken. Dank offener Schnittstellen soll sich die Bosch-Software in gängige Industrieplattformen und in bestehende Infrastrukturen integrieren lassen und die Weiterverwertung erzeugter Daten ermöglichen.

So liefert Nexeed unter anderem Daten für den Bosch Semantic Stack. Das zugehörige Software-Portfolio soll einen semantischen Daten-Layer schaffen, der Produktdaten entlang des Lebenszyklus für Mensch und Maschine verständlich macht, einem digitalen Zwilling zuordnet und so konsistente, zuverlässige Erkenntnisse für fundierte Geschäftsentscheidungen ermöglicht. Anstatt nur Daten zu speichern, erkläre der Bosch Semantic Stack deren Bedeutung und verhindere so die mehrfache Datenaufbereitung und -Integration. Bosch nutzt die Lösung selbst und hat laut eigenen Aussagen unternehmensweit bereits mehr als 400 Millionen Digitale Zwillinge von seinen Produkten erstellt. Dank dieser könnten Daten einfacher und sicherer auch über Unternehmensgrenzen hinweg nutzbar gemacht werden.

Ein möglicher Use Case hierfür eröffne sich beispielsweise durch die ab 2027 geltende Batteriepass-Pflicht für alle Elektrofahrzeuge, leichte Transportmittel und Industriebatterien ab zwei Kilowattstunden. Dieser muss eine Vielzahl von Daten über den Batterie-Lebenszyklus ausweisen können, wie CO2-Daten bei der Herstellung, Leistungsdaten sowie Informationen zur Materialzusammensetzung für das Recycling. Hierfür bietet Bosch den Battery Passport an, ein Modul des Bosch Semantic Stack. Dieser erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und erstellt automatisiert mit Hilfe von Digitalen Zwillingen die notwendigen Batteriepässe für eine durchgängige Datentransparenz über den gesamten Lebenszyklus.