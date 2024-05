Wer wird Millionär? Genau wie in der Quizshow mit Günther Jauch ist es auch in der Welt der Automobilproduktion sehr selten, dass diese Marke durchbrochen wird. 2023 schaffte es lediglich ein einziger Autobauer, die Millionengrenze mit einem seiner Modelle zu überschreiten: Tesla. Das Model Y war 2023 mit rund 1,23 Millionen Einheiten das meistgebaute Auto der Welt. Auf den Silber- und Bronzerängen folgen mit dem RAV4 (987.000) und dem Corolla (907.000) zwei Modelle vom größten Autobauer der Welt, Toyota – das geht aus den Zahlen von S&P Global Mobility hervor. Die Plätze vier, fünf und sechs sichern sich der Honda CR-V (744.000), der Hyundai Tuscon (683.000) und das dritte Top-Ten-Modell von Toyota – der Camry (658.000). Platz sieben geht an den Ford F-150 (578.000). Die letzten drei Top-Ten Ränge gehen an das Tesla Model 3 (548.000), den Kia Sportage (526.000) und den VW Tiguan (486.000).

Auffällig hierbei ist, dass sechs der zehn Modelle von der Toyota Motor Corporation oder der Hyundai Motor Group stammen, die zu den drei größten Automobilkonzernen der Welt gehören. Die Volkswagen AG, immerhin der zweitgrößte Autobauer der Welt, stellt mit dem Tiguan dagegen nur ein Modell. Tesla, das im Marken-Ranking aufgrund der geringen Modellvielfalt "nur" auf Platz zwölf liegt, punktet dafür umso mehr mit den wenigen Modellen. Die Plätze eins und acht sprechen für sich.