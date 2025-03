Auch Nissan hat ein China-Problem

Nissan hat 2024 weltweit 3,35 Millionen Fahrzeuge verkauft – ein leichter Rückgang von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während es in einigen Märkten bergauf ging, gab es in anderen deutliche Einbußen.

Besonders gut lief es in Nordamerika: In den USA stiegen die Verkäufe um 2,8 Prozent auf 924.000 Einheiten, in Kanada gab es sogar ein Plus von 12,8 Prozent. Auch in Mexiko konnte Nissan mit einem Zuwachs von 5,9 Prozent punkten. Insgesamt legte der nordamerikanische Markt um 4,1 Prozent auf 1,28 Millionen Fahrzeuge zu.

Anders sah es in China aus – hier musste Nissan ein Minus von 12,2 Prozent hinnehmen. Auch in Europa gingen die Verkäufe um 4,3 Prozent zurück, im Heimatmarkt Japan sanken die Zahlen leicht um 1,1 Prozent.