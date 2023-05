Seit einigen Monaten setzt BMW am Standort Regensburg auf KI-gesteuerte Roboter, die jedes Fahrzeug ganz individuell nach objektiven Qualitätsstandards nachbearbeiten. Hierdurch sollen stabilere Abläufe, kürzere Durchlaufzeiten sowie ein höheres Qualitätsniveau der Fahrzeugoberflächen ermöglicht werden. Die Roboter warten rund um die frisch lackierte Karosserie in der Bearbeitungskabine und beginnen auf ein automatisiertes Kommando hin mit dem Schleifen und Polieren der Oberfläche. Die automatisierte Oberflächenbearbeitung (AOB) ist seit März 2022 am BMW-Standort in Regensburg im Serieneinsatz. Das Werk nutz das KI-basierte Verfahren bisher als erstes Automobilwerk weltweit in diesem Umfang, so der Hersteller. Ein Rollout des automatisierten Prozesses auf weitere Werke werde derzeit geprüft.

„Das Besondere ist, dass die Roboter jede Karosserie genau da bearbeiten, wo es notwendig ist. Denn die winzigen Einschlüsse oder Unebenheiten, die nach dem Decklack-Prozess auftreten können, sind bei jedem Fahrzeug an einer anderen Stelle“, erklärt Stefan Auflitsch, Leiter Produktion Lack-Applikation und Finish im BMW-Werk Regensburg. Normalweise programmiere man Roboter, damit sie immer dasselbe Schema abarbeiten, bis sie wieder umprogrammiert würden. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz arbeiteten die Roboter nun maßgeschneidert.