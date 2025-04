Cloud-Technologie optimiert Regensburger Logistik

Die für die Produktion benötigten Komponenten und Einzelbauteile müssen zu jeder Zeit („just in time“) in der richtigen Reihenfolge der kundenindividuellen Fahrzeuge („just in sequence“) am richtigen Verbauort in der Regensburger Fahrzeugmontage bereitgestellt werden. Diese Logistikaufgabe übernehmen zum Großteil fahrerlose, automatisierte oder autonome Transportsysteme, die über ein cloudbasiertes Verkehrsleitsystem, die BMW Automated Transport Services (ATS), intelligent miteinander vernetzt sind. Unter anderem stellt es sicher, dass stets die optimale Routenführung nach Lieferpriorität gewährleistet ist, die Transportgeräte sinnvoll parken und ihre Batterien ausreichend geladen sind.

So transportieren beispielsweise automatisierte Routenzüge Kleinteile aus dem Lager zum Montageband. Größere Komponenten mit Gewichten von bis zu einer Tonne hingegen werden von Smart Transport Robots (STR) bewegt. Diese bereits vor rund zehn Jahren gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut IML entwickelten flachen Transportroboter sind mithilfe spezieller KI-Module autonom unterwegs, erkennen ihre Umgebung und können so eigenständig Hindernisse umfahren, wenn es der Gegenverkehr zulässt. Insgesamt sind in Regensburg derzeit knapp 50 automatisierte Routenzüge und über 140 Smart Transport Robots über das Leitsystem ATS intelligent miteinander verbunden. Die bestehende Flotte wird kontinuierlich um weitere Transportstrecken und Fahrzeuge ergänzt. Wie zum Beispiel durch die 2022 hinzugefügten autonomen Transportfahrzeuge im Presswerk, die über eine Nutzlast von 55 Tonnen verfügen.