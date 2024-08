Wie die Automobilwoche berichtet, soll die Produktion in der Factory 56 mit Ende der Sommerpause vom bisherigen Zwei-Schicht- in den Ein-Schicht-Betrieb wechseln. Einen Unternehmenssprecher zitiert das Branchenportal mit der Aussage, es sei „angedacht, die Produktion in der Factory 56 im vierten Quartal in den Ein-Schicht-Betrieb zu überführen und einen Teil der Beschäftigten in anderen Produktionsbereichen des Werks einzusetzen“. In der Factory 56 werden neben der S-Klasse und dem EQS auch Modelle von Maybach oder AMG gefertigt.

Als Hauptgrund für die Umstellung der Produktion macht die Automobilwoche eine geringe Auslastung des Standortes aus. Abzulesen sei dies unter anderem an den Absatzzahlen von Mercedes im zweiten Quartal des Jahres. Unter anderem sank hier die Zahl der abgesetzten „Top-End“-Modelle um 17 Prozent auf etwa 70.500 Einheiten. Ein Lieferant des Autobauers wird mit den Worten „Die Stückzahlen in den vergangenen Wochen waren eine Katastrophe“ zitiert.

Für die 1.500 fest angestellten Mitarbeiter in der Factory 56 habe der Schritt zunächst keine Konsequenzen, so der Bericht. Diese könnten unter anderem in der Produktion von E-Klasse und GLC eingesetzt werden, die im Drei-Schicht-Betrieb läuft. Unsicherer sehe die Zukunft jedoch für Leiharbeiter aus.