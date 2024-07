Demnächst können Sie sich dieses Poster in voller Auflösung herunterladen.

Renault-Werke in Europa

Das größte französische Werk steht in Batilly. Vor allem der Master dominiert hier das Portfolio. Mit knapp mehr als 100.000 Einheiten folgt das Werk in Sandouville auf Platz zwei im nationalen Ranking. Maubeuge, Flins, Douai und Dieppe sind die weiteren Standorte. Nach Frankreich ist Rumänien das zweitgrößte Produktionsland der Renault Group. In Mioveni, der Heimat von Dacia, wurden 2022 insgesamt 314.228 Autos gebaut. Den Bronzerang sichert sich Spanien mit 257.431 Modellen. In Palencia und Valladolid laufen unter anderem der Megane und der Captur vom Band. Knapp dahinter liegt die Türkei mit 247.100 Exemplaren der Modelle Clio und Megane. Abgerundet wird das europäische Produktionsnetzwerk Renault von der slowenischen Stadt Novo mesto, in der 68.130 Einheiten produziert wurden.

Renault-Werke in Afrika

Zwar ist Europa nach wie vor klar führend im Produktionsvolumen der Renault Group, die Relevanz Afrikas wird allerdings immer größer. Vor allem in den beiden marokkanischen Werken in Casablanca (95.524) und Tangier wurden 2022 insgesamt 350.018 Pkw produziert. Der Standort im algerischen Oran nimmt nur einen kleinen Teil ein – 2.773 Einheiten waren es hier.