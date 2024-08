Die Gigafactory Shanghai (Gigafactory 3) nimmt einen bedeutenden Platz in Teslas globaler Fertigungsstrategie ein, da sie bei Eröffnung die erste Produktionsstätte des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten war. Gelegen in der Lingang-Industriezone im Pudong-Distrikt von Shanghai, hat sich diese hochmoderne Produktionsanlage schnell zu einem entscheidenden Drehkreuz für Teslas Elektrofahrzeugproduktion entwickelt. Der Bau der Gigafactory Shanghai begann im Januar 2019 und bemerkenswerterweise begann die Produktion von Fahrzeugen bereits im Oktober desselben Jahres, was Teslas Fähigkeit unterstreicht, schnell Fertigungskapazitäten in neuen Märkten aufzubauen.

Die Fabrik ist hauptsächlich auf die Produktion von zwei der beliebtesten Modelle von Tesla spezialisiert: die Limousine Model 3 und das Crossover-SUV Model Y. Bis Juli 2023 erreichte die Gigafactory Shanghai eine beeindruckende jährliche Produktionskapazität von über 750.000 Fahrzeugen.

Diese hohe Produktionsleistung hat die Fabrik als Teslas primären Produktionsstandort für Fahrzeuge positioniert, die in Regionen exportiert werden, die keine eigene Gigafactory haben, was ihre integrale Rolle in Teslas globaler Lieferkette unterstreicht. Über die reinen Produktionszahlen hinaus stellt die Gigafactory Shanghai einen bedeutenden Meilenstein in Chinas Automobilindustrie dar. Es ist die erste vollständig im Ausland befindliche Autofabrik in China, in der Tesla ohne ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen operiert, was eine Abweichung von den traditionellen Anforderungen für ausländische Autohersteller in China darstellt.

Die Effizienz und das Wachstum der Gigafactory Shanghai sind bemerkenswert. Die Produktion des Model Y in dieser Anlage übertraf schnell die des Model 3, was die steigende Nachfrage nach Teslas elektrischem Crossover widerspiegelt. Derzeit produziert die Fabrik etwa doppelt so viele Model Y wie Model 3, was mit Teslas globaler Verkaufsstrategie und den Verbraucherpräferenzen übereinstimmt.

Im dritten Quartal 2023 spielte die Gigafactory Shanghai eine zentrale Rolle in Teslas globalen Aktivitäten und war für mehr als die Hälfte der weltweiten Auslieferungen des Unternehmens verantwortlich. In diesem Zeitraum produzierte die Fabrik 222.517 Fahrzeuge von insgesamt 435.059 weltweiten Auslieferungen von Tesla.

Neben ihren Erfolgen ist die Gigafactory Shanghai auch mit Herausforderungen konfrontiert, darunter Produktionsunterbrechungen aufgrund von Aufrüstungen und Vorbereitungen für neue Modellstarts. So verzeichnete die Fabrik im September 2023 einen Rückgang der Auslieferungen um 12 ´Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf Aufrüstungen für den Start des neuen Model 3 zurückzuführen war.