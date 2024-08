Mit 4,87 Millionen ausgelieferten Pkw 2023 führt VW die Konzern-interne Rangliste beim Fertigungsvolumen deutlich an. Um dieses Volumen stemmen zu können, profitiert VW vom weltweiten Produktionsnetzwerk. Wichtigster Absatzmarkt ist seit Jahren China, wo Volkswagen China mit SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen und JAC Volkswagen drei Joint-Ventures und mehr als 30 Werke betreibt. Weitere Fahrzeugwerke befinden sich in Mexiko, den USA, Argentinien, Brasilien und Südafrika. In Deutschland werden VWs in fünf Werken gebaut. Das mit Abstand größte Werk befindet sich am Stammsitz in Wolfsburg. Bis zu 800.000 Fahrzeuge können maximal pro Jahr am Standort gebaut werden – 2023 waren es mit 480.000 jedoch nur etwas mehr als die Hälfte (darunter auch der Seat Tarraco). Weitere europäische Werke stehen in Spanien, Portugal und der Slowakei. Dieser Überblickartikel wird fortlaufend aktualisiert. Über genaue Stückzahlen der einzelnen Modelle gibt der OEM keine Auskunft.