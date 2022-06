Langsam baut sich aus dem Nichts im blitzenden Laserlicht ein hochkomplexes Bauteil auf. Wer das erste Mal eine Vorführung eines 3D-Metalldruck-Verfahrens sieht, ist fasziniert. Doch dem Serieneinsatz stand bisher nicht nur das langsame Aufbautempo entgegen, sondern auch fehlende Automatisierungskonzepte, Digitalisierungsstrategien und Metallpulver. „Es ist nicht mit einer Optimierung des Prozesses getan, es bedarf vielmehr einer ganzheitlichen Verbesserung der gesamten Prozesskette inklusive der Standardisierung der Schnittstellen zwischen Hard- und Software“, betonte daher noch vor kurzem Prof. Dr. Ingomar Kelbassa, Leiter der Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT in Hamburg.

50.000 Bauteile pro Jahr: Ist das erst der Anfang?

Die Botschaft des Wissenschaftlers kam 2019 in Berlin an: Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) entstanden bei GKN Metallurgy in Bonn und am BMW Group Additive Manufacturing Campus in Oberschleißheim im Projekt IDAM (Industrialization and Digitalization of Additive Manufacturing) zwei digital vernetzte, voll automatisierte Fertigungslinien, die mit dem vor 25 Jahren am Aachener Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT erfundenen laserbasierten Pulverbettverfahren (Laser Powder Bed Fusion LPBF) arbeiten. Innerhalb von drei Jahren gelang 12 Projektpartnern, die vom inhabergeführten Kleinunternehmen, bis zum Großkonzern reichten, der Aufbau und die Integration von 3D-Metalldruck-Fertigungslinien in die Serienproduktion. Auf ihnen lassen sich pro Jahr hochproduktiv 50.000 Gleichbauteile und mehr als 10.000 Individual- und Ersatzteile fertigen. Dank des modularen Aufbaus soll sich die jährliche Produktionsrate beliebig skalieren lassen.