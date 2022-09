Der Hochlauf des GLC werde, so der Autohersteller, zwischen den drei Werken digital koordiniert. Grundlage für die Systeme ist das Produktions-Ökosystem MO360, das eine Reihe von Softwareapplikationen sowie einheitliche Benutzeroberflächen bereitstellt. Sowohl in Bremen als auch in Sindelfingen kommt etwa die Applikation Digitales Shopfloor-Management in allen Gewerken zum Einsatz. Mit Hilfe des Tools lassen sich Produktionsdaten in Echtzeit verfolgen, eine ähnliche Aufgabe übernimmt in der Qualitätssicherung die Anwendung Quality Live.