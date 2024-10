Digitalisierung demokratisiert die Fertigung

Auch in Sachen Digitalisierung herrscht in Leipzig kein Stillstand. Unter anderem wurden in der Produktion interne Kompetenzen für die Entwicklung von Low-Code-Apps aufgebaut und Virtual Reality in die Programmierung von Lackrobotern integriert. Für die Oberflächeninspektion lackierter Kunststoffteile wurden KI-Systeme in den Einsatz gebraucht. Mitarbeiter profitieren in der Montage von visuellen Informationen, die direkt auf das Bauteil projiziert werden sowie ein digitales Berichtwesen für mehr Transparenz in der Prozesskette.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

In der dritten Strategiesäule – der Nachhaltigkeit – setzt BMW in Leipzig unter anderem in aktuellen Serien auf die Entwicklung einer gezielten Schwindungsparität von Rezyklat zur Substitution von Neuware. Zudem kommt PP/EPDM Rezyklat mit hohem Sekundärrohstoffgehalt und hohem Post Consumer Feedstocks zum Einsatz. Die Reinigung von Bauteilen vor dem Lackieren wurde zudem komplett wasserfrei realisiert.