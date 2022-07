Dr. Theresa Bick ist Data Scientist im Bereich Computer Vision am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS. Nach ihrer Diplomarbeit in der Mathematik an der Universität Bremen forschte sie am Meteorologischen Institut der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst an Verfahren zur Messdatenintegration in numerische Wettervorhersagemodelle und schloss dort ihre Promotion ab. Aktuell leitet sie am Fraunhofer IAIS und in der Fraunhofer-Allianz Big Data AI die Entwicklung der KI-basierten Oberflächenflächenprüfung "Damage Dection", die bereits zur automatisierten Erfassung von Hagelschäden an Kraftfahrzeugen eingesetzt wird.