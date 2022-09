Gestützt auf praktische Erfahrungswerte des US-Softwareunternehmens PTC sowie deren Kunden und Branchenanalysten kann ein Produktionsunternehmen, das jährlich eine Milliarde US-Dollar Umsatz macht, mit Einsparungen zwischen 2,6 und 5,6 Millionen US-Dollar rechnen. Kein Wunder also, dass bei BMW und anderen Branchengrößen die Tools konzernweit ausgerollt werden sollen – was nicht gerade einfach ist. „Die aktuellen Herausforderungen liegen in der Heterogenität der Fertigungstechnologien- und verfahren sowie unterschiedlicher Anlagentechnik“, erklärt Desch. Denn ohne Datenstandardisierung über alle Werke und Fertigungstechnologien hinweg keine smarte Wartung.

Wie man Predicitive-Maintenance-Tools implementiert

„Das A und O für die Implementierung ist es, ein solides Datenfundament zu schaffen“, erklärt Arian van Hülsen, IIoT / Analytics Technical Sales Lead bei PTC. Daten müssten in interdisziplinären Teams strukturiert, standardisiert, bereinigt und lesbar gemacht werden, denn sonst wird es nichts mit einem ganzheitlichen Data Analytics-Ansatz. „In einer immer komplexer werdenden Automobilproduktion ist das eine Mammutaufgabe“, weiß van Hülsen.

Allerdings helfen dabei Softwaretools. Wie auch in der späteren permanenten Datenanalyse, die für ein ausgefeiltes Digital Performance Management (DPM) inzwischen unerlässlich sei. Das liefere nicht nur abstrakte Kennzahlen, sondern konkrete Erkenntnisse darüber, wo genau man in der Produktion wodurch Zeit verliert, woher qualitative Mängel rühren, warum an verschiedenen Stationen oft nachgearbeitet werden muss. „Durch DPM lassen sich Probleme kontinuierlich tracken“, betont der Experte. Es ist sozusagen der digitale Detektiv in der Werkshalle.