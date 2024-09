Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieben führen immer noch ein Nischendasein: Schätzungsweise nur 70.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge (FCEVs) sind aktuell im Einsatz; die von dem Hydrogen Council vor vier Jahren sehr optimistisch vorhergesagten 13 Millionen sind bisher nicht in Sicht.



Es fehlt hauptsächlich an schnellen und präzisen Herstellprozessen für ein unscheinbares Bauteil: Die nur wenige Gramm leichte, hauchdünne Bipolarplatte (BPP), die Wasser- und Sauerstoff verteilt und trennt, Strom leitet, Wärme reguliert und die Zelle mechanisch stabilisiert. Im Brennstoffzell-Stack sitzen außer der Membran-Elektroden-Einheit rund 300 bis 400 BPP. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an ihre Produktion: Eine wichtige Rolle spielt hier die Lasertechnik, mit der sich die Platten aus Edelstahl oder Verbundwerkstoffen rasant, gasdicht und spritzerfrei schweißen und schneiden lassen.

Rund 60 Produktionsfachleute lernten im September auf dem LKH 2 Laserkolloquium Wasserstoff des Aachener Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT die Vielfalt des Lasers kennen: So lassen sich mit ihm nun auch die nass aufgetragenen Schichten der Membran-Elektroden-Einheiten trocknen und Barriereschichten in Wasserstofftanks mit dem EHLA-Verfahren (extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen) auftragen.

Ideensammlung per Excel-Tabelle

Doch auch konventionelle Verfahren sind gefragt. Dazu zählen insbesondere die Servo-Maschinen der Andritz Kaiser GmbH aus Bretten, mit denen unter anderem Bleche für Automobilkarossen oder Möbelbeschläge entstehen. Bipolarplatten erfordern ein völliges Umdenken gewöhnter Produktionsprozesse. So rief Geschäftsführer Stefan Kaiser Mitarbeiter auf, Ideen in einer Excel-Tabelle einzugeben, die Fachleute auswerteten.