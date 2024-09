Brennstoff-Fahrzeug basiert auf E-Modell

Abseits des Brennstoffzellen-Stacks werde man beim Marktstart des angekündigten Fahrzeugs auf bewährte Technologie aus den eigenen E-Modellen setzen. Konkret bedeute dies, dass es künftig ein bestehendes Modell auch als Brennstoffzellen-Variante geben werde, so der Autobauer.

Als Motivation für die Markteinführung eines eigenen H2-Modells führt BMW unter anderem die Möglichkeit an, Dekarbonisierung auch dort voranzutreiben, wo batterieelektrische Fahrzeuge an die Grenzen der Praktikabilität stoßen oder weniger Komfort versprechen. Wasserstofffahrzeuge könnten etwa ideal sein für Personen, die weder am Wohnort noch am Arbeitsplatz laden können oder die viel unterwegs und daher auf schnelle Tankvorgänge angewiesen sind. „Wir sehen BEV und Wasserstofffahrzeuge nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zueinander“, so der BMW-Experte.