Wer am letzten Juniwochenende 2025 das Werksgelände von MAN Truck & Bus in München-Allach betritt, erlebt eine Szenerie, wie sie sinnbildlicher kaum sein könnte: Eine historische Bierkutsche, gezogen von süddeutschen Kaltblütern, zieht ihre Kreise – als würde sie an frühere Transportzeiten erinnern. Fast geräuschlos begegnet ihr ein glänzender E-Lkw aus der Serienproduktion. Zwei Fahrzeuge, zwei Epochen – und doch ein gemeinsames Ziel: Mobilität möglich machen.

Dieses Bild ist bewusst gewählt. Zum 70-jährigen Jubiläum des Stammwerkes in München feiert MAN nicht nur seine Geschichte, sondern auch einen Neuanfang: den Start der Serienproduktion seiner ersten vollelektrischen Lkw-Baureihe. CEO Alexander Vlaskamp macht deutlich, welche Bedeutung diesem Moment zukommt: „Die Zukunft von MAN beginnt jetzt, genau in diesem Moment.“

Montage neu gedacht: Diesel und Strom auf einem Band

Was nach einem technischen Spagat klingt, ist ein konkretes Produktionsprinzip: Im Werk München-Allach laufen Diesel- und Elektro-Lkw künftig auf derselben Linie vom Band. Die Mischproduktion ist dabei kein Kompromiss, sondern eine Strategie. Sie folgt dem Prinzip Build to Order – die Fahrzeuge werden exakt in der Reihenfolge gebaut, wie sie bestellt wurden.