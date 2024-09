Höherer CO2-Preis oder mildere Flotten-Ziele?

Der aktuelle Stufenplan der EU zur Senkung des CO2-Ausstoßes sieht vor, die Flottenziele ab 2025 zu verschärfen. Hersteller, die die Grenzwerte überschreiten, müssen Strafzahlungen leisten. Die einzige Lösung wäre ein erhöhter Absatz von E-Lkw. Doch aus den bereits benannten Gründen ist dieser nicht in Sicht. Auch deshalb stellte sich FDP-Verkehrsminister Volker Wissing auf der IAA an die Seite der Hersteller. Vorgaben seien nötig, so der Minister, „aber sie müssen in der Praxis auch tatsächlich umsetzbar sein." Alles andere schwäche die Industrie.

Es brauche einfach mehr Anreize, auf Elektro umzustellen. Ein CO2-Preis auf Diesel wie bei der deutschen CO2-Maut, die es auch in den Niederlanden und Dänemark gebe, helfe bei den Betriebskosten schon deutlich weiter, sagt der scheidende Daimler-Truck-Chef Martin Daum. Diese Art der Verteuerung von Verbrennerantrieben dürfte bis 2030 Schule machen in Europa. Seine designierte Nachfolgerin sprach von einem "Henne-Ei-Problem". In dieser Phase des Marktes könnten Hilfen von Regierungsseite nützlich sein, um einen Engpass zu lösen, sagte sie. Grundsätzlich seien die EU-Programme zur Ladeinfrastruktur (AFIR - Alternative Fuels Infrastructure Regulation) schon nicht ambitioniert genug - und nicht einmal diese niedrigen Ziele würden geschafft.