Der ursprüngliche Plan, das Modell in Polen zu produzieren, wurde aufgegeben. Die chinesische Regierung hatte die Direktive ausgegeben, Investitionen in europäische Länder zu stoppen, die sich für die EU-Zölle auf chinesische E-Autos ausgesprochen hatten. Daraufhin habe das Duo das Opel-Werk in Eisenach und im slowakischen Trnava in Erwägung gezogen, schreibt Reuters.

Leapmotor will nicht nur in der chinesischen Heimat Autos verkaufen, sondern peilt mittlerweile auch andere Märkte an. Für Europa kündigte der Hersteller eine Produktoffensive an und baut aktuell sein Händlernetz stark aus. In China gehört Leapmotor nach eigenen Angaben zu den dynamischsten wachsenden Autobauer, 2024 lieferte die Marke dort fast 240.000 Autos aus. In Europa und Deutschland sind die Verkäufe dagegen noch verschwindend gering.