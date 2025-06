Seit 1904 fertigt Mercedes-Benz im Werk Stuttgart-Untertürkheim Motoren und Antriebstechnik – mittlerweile auf mehreren Werkarealen entlang des Neckars. Was einst mit der Produktion klassischer Verbrennungsmotoren begann, umfasst heute auch elektrische Antriebseinheiten für Fahrzeuge wie den neuen CLA. Mit dem Serienanlauf der CLA-Produktion in Rastatt hat das Werk Untertürkheim eine neue Aufgabe übernommen: Die elektrische Antriebseinheit – bestehend aus Motor, Leistungselektronik und Getriebe – wird in Hedelfingen und Mettingen gefertigt und auf dem Hauptgelände montiert. Die fertigen Systeme gehen anschließend ans Fahrzeugwerk in Rastatt. Auch die elektrischen Achsen stammen aus Untertürkheim, montiert im Werkteil Mettingen.

Neue Aufgaben für einen traditionsreichen Standort

Die Montage der Antriebseinheiten erfolgt in Halle 141 – einer Produktionshalle mit Geschichte. Hier wurden über Jahrzehnte klassische Motoren gebaut. Heute ist die Halle grundlegend umgebaut, digital vernetzt und mit über 200 manuellen und automatisierten Prozessschritten ausgestattet. Rund 1.000 Meter misst die neue Montagelinie, in deren Aufbau auch das digitale Fertigungssystem MO360 integriert ist. Jede Komponente ist durchgängig rückverfolgbar, alle Produktionsdaten sind zentral verfügbar. Das Werk kommt ohne externes Personal aus: Die Mitarbeitenden, die heute die elektrischen Antriebseinheiten montieren, wurden intern weiterqualifiziert – ein Baustein im langfristig geplanten Umbau des Standorts.